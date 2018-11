Kina glæder sig over telefonmøde mellem Xi og Trump

Kina er "ekstremt positiv" efter en telefonsamtale, som præsident Xi Jinping har haft med USA's præsident, Donald Trump. Det siger udenrigsministeriet i Beijing.

Samtalen mellem de to fandt sted torsdag, på et tidspunkt hvor USA truer med at åbne en stor handelskrig mod Kina. De to ledere enedes om at "styrke økonomisk udveksling". Det siger en talsmand for det kinesiske udenrigsministerium.

"Jeg er enig i, at denne telefonsamtale var en ekstremt positiv telefonsamtale," siger talsmanden.

Intet nyt om løsning

Han var imidlertid tavs om, hvorvidt der var fremskridt med at få løst den optrappede handelskonflikt. USA har indført straftold på kinesiske varer til en værdi af 250 milliarder dollar.

Det er sket for at modgå Kinas ambitiøse planer om at åbne nye højteknologiske virksomheder. USA mener, at Kina tyvstjæler teknologi fra amerikanerne.

Ifølge den kinesiske talsmand var Xi og Trump enige om, at handelsstriden "skal håndteres ordentligt gennem konsultationer med substans".

Skal mødes til G20-topmøde

Trump skrev torsdag på Twitter, at samtalerne med Kina om handel "bevæger sig lige så fint fremad". Han oplyste, at det er hans plan at mødes med Xi på sidelinjen, når de senere på måneden deltager i et G20-topmøde i Argentina.

Kinesisk tv citerede Xi for at sige, at "de to land bør styrke kontakterne og holde konsultationer om emner, der berører begge sider".

Trump har indført op til 25 procent told på kinesiske varer til en værdi af 250 milliarder dollar (godt 1630 milliarder kroner). Europa og andre nære allierede støtter USA's kritik af Kinas statsdrevne udvikling af højteknologiske virksomheder. De siger samstemmende, at Kinas planer vil bryde med landets forpligtelse til at åbne sit marked.

USA er bekymret for, at Kinas politik kan undergrave USA's teknologiske førerstilling.

/ritzau/AP