Tre piratangreb på samme dag ud for Congo

Alarmberedskabet er forhøjet, efter at tre skibe tidligere på ugen blev angrebet af pirater på selv samme dag. Det skriver flere medier.

Et VLGC-skib fra BW LPG blev angrebet af pirater, mens det var ved at tage bunkers ud for Pointe-Noire. Besætningen formåede dog at afværge angrebet, men piraterne lykkedes i stedet med at kapre tankskibet Anuket Amber, som leverede brændstof til BW LPG's skib.

Ifølge Maritime Bulletin har pårørende oplyst, at 12 besætningsmedlemmer fra Letland, Philipinerne, Rusland og Ukraine, var ombord på skibet.

Samme dag, mandag d. 29. oktober, blev også ACS Shipping's offshoreforsyningsskib Ark Tze angrebet af pirater og fire besætningsmedlemmer blev kidnappet. De blev efterfølgende flyttet til Anuket Amber, skriver Lloyd's List. Ark Tze opereres af Navig8-selskabet RK8 Shipmanagement i Singapore, som bekræfter angrebet og kidnapningen.

De tre angreb er de seneste eksempler på, at trusselsniveauet er steget ud for Nigeria, Congo og Guineabugten i de seneste måneder. I de første ni måneder af 2018 er 57 sager registreret, viser tal fra ICC International Maritime Bureau.

11 søfolk kidnappet fra skib chartret til Maersk Line i Nigeria

Historisk rekord i statistik for piratangreb