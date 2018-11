Bornholmske kvaler giver millionbod til Molslinjen

Moljslinjen får nu krtik af Transportministeriet for rederiets færgefart til og fra Bornholm.

Problemer med trafikken vil også udløse en bod på "ikke under en million kroner". Det skriver ministeriet i en meddelelse på sin hjemmeside.

Molslinjen fik retten til at sejle til og fra Bornholm fra 1. september, efter at rederiet vandt udbuddet om færgefarten til og fra øen i 2016. Det gjorde Molslinjen, da det kunne stille en nær halvering af billetpriserne i udsigt.

Men overfarten har været præget af aflysninger og forsinkelser, siden Molslinjen overtog driften.

"Jeg har fulgt den seneste tids debat om Molslinjens færgebetjening af Bornholm, og jeg hæfter mig ved de mange forsinkelser og aflysninger, som selvfølgelig i høj grad berører passagererne. Det er utilfredsstillende, at passagererne ikke kan regne med en stabil færgetrafik," skriver transportminister Ole Birk Olesen (LA) i meddelelsen.

Som del af udbudsreglerne kan Molslinjen undlade at sejle med sin hurtigfærge, hvis det blæser mere end 16 meter per sekund. Her skal så i stedet indsættes en erstatningsfærge.

Ingen dokumentation

Rederiet skal betale en bod, hvis der er aflysninger eller forsinkelser. Boden kan dog undgås, hvis rederiet dokumenterer over for ministeriet, at vejr eller ulykker er til grund.

"I hele september måned har Molslinjen imidlertid forsømt rettidigt at fremsende den krævede dokumentation, og det betyder, at Molslinjen i september måned forventes at skulle betale en bod til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet på ikke under en million kroner," skriver ministeriet.

Ud over problemer med aflysninger har Molslinjen fået stærk kritik fra beboere på Bornholm for nye gebyrer på rejser, der ikke bestilles i forvejen.

Bornholms Tidende har i en leder kritiseret billetpriser, gebyrer, problemer for pendlere og aflysninger.

Det har været i en grad, hvor avisen ikke længere vil kalde Molslinjens færger for Bornholmslinjen.

"Som jeg tidligere har skrevet på lederplads, så skal Molslinjen oppe sig og vise sig som bornholmernes rederi. Navnet skal de gøre sig fortjent til. Lige nu er de bare Molslinjen, der driver noget sejlads i Østersøen," skrev chefredaktør Søren Christensen sidst i oktober.

Molslinjens køb af Danske Færger er i hus

Molslinjen-topchef om opkøb: "Det var en mulighed, der opstod"

Molslinjen køber Danske Færger