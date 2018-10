Vitol: Uklart prisniveau komplicerer svovlforberedelse

Det er svært at gennemskue, hvordan de nye globale svovlregler skal tackles, når der ikke er klarhed over, hvad prisen på det nye lavsvovlbrændstof bliver.

Det mener topchef for det store råvarehus Vitol, Russell Hardy, skriver Reuters.

"Vores problem lige nu er at tilskrive en værdi, lad os sige i juni 2020, til 0,5 pct. (svovl) produkt," sagde han.

"Vi ved, at den øvre grænse er gasolie, vi ved, hvor prisen er i dag, og vi ved, hvor prisen på højsvovlolie og lavsvovlolie er. Men vi ved ikke, hvor 0,5 pct. produktet lander."

Markedet for derivater har ganske få eksempler på det nye brændstof, som er ved at blive udviklet af de store oliehuse, og det betyder, at tradere ikke kan satse på værdien på det nye brænnstof og lave strategiske investeringer, lyder det fra Russell Hardy.

Ofte bliver derivatmarkedet brugt til at dække potentielle tab på fremtidige udsving ind, og derfor er der brug for lidt mere gennemsigtighed, mener han.

Indtil videre har de store olieselskaber holdt kortene tæt ind på kroppen om udviklingen af de nye lavsvovlbrændstoffer, som størstedelen af verdensflåden fra 1. januar 2020 vil sejle på. Både Exxon og Shell har for nylig løftet sløret for, hvilke havne de vil tilbyde brændstofferne fra.

Kinesiske Sinopec ventes også at levere lavsvovlolie fra indenlandske havne fra næste år, skriver Ship & Bunker med henvisning til Platts. Senere hen vil selskabet gå ind på det globale bunkermarked med produktet.

