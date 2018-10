Europæisk løsning på Iran-sanktioner er stødt på problemer

EU's planer om at skabe en løsning, som skal gøre det muligt for europæiske virksomheder at fortsætte deres handle med Iran, når de amerikanske sanktioner træder i kraft, er løbet ind i vanskeligheder.

Unavngivne kilder fortæller til Financial Times, at ingen medlemslande endnu har sagt ja til at huse en ny, finansiel handelskonstruktion, der har form af en virksomhed oprettet særligt til formålet.

Kort fortalt skal alle betalinger mellem europæiske selskaber og Iran køre igennem den nye mekanisme. Men det betyder samtidig, at et juridisk hjemland for løsningen risikerer at lægge sig ud med USA.

USA trak sig tidligere på året ud af atomaftalen med Iran og har istedet besluttet sig for at genindføre de økonomiske sanktioner mod landet. Man har desuden truet lande eller virksomheder, som kommer kant på med de amerikanske sanktioner.

Sanktionerne træder i kraft 5. november.

EU's udenrigschef, Federica Mogherini, udtaler til avisen, at hun forventer, at løsningen kommer på plads i november.

