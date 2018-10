EU vil redde havene med forbud mod plastikbestik

Verdenshavene skal ikke være en stor skraldespand for plastik. Derfor er der brug for en målrettet indsats for at mindske mængden af plastikaffald i havet og naturen.

Det mener et flertal i EU-Parlamentet, der onsdag har stemt for at forbyde en række af de plastikprodukter, som oftest ender i havet og på Europas strande.

Forbuddet skal blandt andet gælde engangsbestik, tallerkner, sugerør og ballonpinde i plastik. Her er der nemlig miljørigtige alternativer til rådighed.

Ifølge EU-Kommissionen, der står bag det oprindelige udspil, udgøres 70 pct. af alt affald i havet af engangsplastik og tabte og efterladte fiskeredskaber.

Forslaget sigter også efter at løse problemerne med tabte fiskeredskaber.

Mere plastik end fisk i havene

Ifølge udspillet ender 150.000 ton plastik i Europas have hvert år. Og i 2050 vil der være mere plastik, end der er fisk, i verdenshavene, hvis ikke der bliver gjort en indsats på området.

Onsdagens afstemning har rod i et udspil fra EU-Kommission fra maj. Her opfordrede kommissionen til, at emnet ville blive hurtigt behandlet, så konkrete resultater kan opnås inden europaparlamentsvalget i maj 2019.

Forslaget mangler endnu at blive behandlet af medlemslandene, før det kan træde i kraft.

Plan på vej fra IMO

Plastik i verdenshavene er også på agendaen i shippingindustrien. Senest har IMO annonceret, at organisationen vil udvikle en plan for, hvordan plastikforurening fra skibe kan mindskes. Det slog generalsekretær Kitack Lim fast i sin åbningstale i London for mødet i mlijøkomiteen MEPC.

"(...) marine plastikforurening er et fortsat problem, som kræver yderligere overvejelser for at nå målet i FN SDG 14 for at forhindre og betydeligt reducere havforurening af al slags i 2025," sagde han.

En arbejdsgruppe skal i denne uge arbejde på en handlingsplan for at løse problemerne med plastikaffald fra skibe, og en række lande og organisationer har indsendt forslag til, hvad en plan bør indeholde, og hvad tidsplanen for en sådan handlingsplan skal være.

/ritzau/