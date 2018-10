Molslinjens køb af Danske Færger er i hus

Molslinjen har nu endeligt overtaget konkurrenten Danske Færger fra Clipper Group og den danske stat.

Opkøbet, som værdisætter Danske Færger til omkring halvanden mia. kr., blev meldt ud for cirka to uger siden. Nu er det sidste papirarbejde imidlertid på plads, og handlen er derfor en realitet. Det oplyser Molslinjen i en meddelelse.

Med opkøbet af Danske Færger får Molslinjen Langelandsruten, Fanøruten, Samsøruten og Alsruten ind i sit netværk. Fra september har Molslinjen desuden overtaget driften af Bornholmerruten, som tidligere blevet drevet af netop Danske Færger.

"Alle disse færgeruter sørger hver dag for mobilitet og sammenhængskraft i Danmark. Sammen med medarbejderne vil vi nu udvikle og skabe nye aktiviteter på ruterne for at fastholde arbejdspladser og sikre, at færgeruterne også i fremtiden vil spille en væsentlig rolle i dansk infrastruktur også for de øer og lokalsamfund, som er afhængige af deres færge," udtaler direktør Carsten Jensen i meddelelsen.

Molslinjen er ejet af den danske kapitalfond Polaris Equity, som også ejer offshoreselskabet Falck Safety Services.

Molslinjen-topchef om opkøb: "Det var en mulighed, der opstod"

Molslinjen køber Danske Færger