Trumps svovludmelding har rystet bunkermarkedet

Udmeldingen fra den amerikanske præsident Donald Trump om de kommende svovlkrav i 2020 har sendt rystelser gennem det europæiske oliemarked. Det skriver S&P Global Platts.

Den amerikanske præsident er angiveligt klar til at støtte et omdiskuteret forslag i forbindelse med de globale svovlkrav. Forslaget, som bl.a. Bimco og Marshall Islands står bag, handler om indføre en erfaringsfase, når svovlkravene træder i kraft 1. januar 2020.

Bekymringen hos Trump og USA er, at 2020-kravene vil føre til stigende brændstofpriserne, som vil øge omkostningerne for amerikanske virksomheder og forbrugere.

Ifølge en mægler, som Platts har talt med, "knuste" Trumps kommentarer prisspændet mellem lavsvovlholdigt og højsvovlholdigt bunker i papirmarkedet, fordi kommentarerne har sået tvivl om, hvorvidt svovlkravene overhovedet kommer til tiden.

"Han taler om at håndtere svovlkravene fra IMO i et mere gradvist tempo, så måske vil præmierne ikke være så stejle," siger mægleren.

En anden mægler siger til Platts, at Trumps udmelding slet ikke er så overraskende.

"Vi har set Trump trække sig ud af større ting. IMO 2020 er stort for os, fordi det er vores verden, men hvis man ser på andre aftaler, han har trukket sig ud af, passer det ind," siger mægleren.

I forhold til de nye meldinger fra USA, udtaler en embedsmand fra IMO til Wall Street Journal, at USA forud for MEPC-mødet ikke har gjort nogle officielle indvendinger mod svovlkravene, der blev indført i 2015 og understreger, at USA "ikke kan gøre noget som helst ved 2020-deadline for indførslen".

Svovlkravene betyder, at skibe fra 1. januar 2020 ikke må sejle på brændstof med mere end 0,5 pct. svovl, medmindre skibet har installeret en scrubber, der kan rense røgen.

I dag sejler skibe på brændstof med 3,5 pct. svovlindhold, mens der flere steder allerede er indført miljøzoner, hvor skibe kun må sejle på brændstof med 0,1 pct. svovlindhold.

I lang tid har industrien og medlemsstaterne i IMO arbejdet på at gøre det forbudt overhovedet at have højsvovlsolie ombord, hvis skibet ikke har en scrubber installeret. Det skal gøre det nemmere at håndhæve reglerne, når skibe eksempelvis sejler midt ude på Atlanten, hvor det bliver svært at tjekke, om skibene overholder reglerne. Et forbud skal endeligt vedtages til oktober på MEPC og kan træde i kraft fra marts måned 2020. Knap for faktaboks Vis Mere

