Pakistan lukker ned for beaching-værfter

11. oktober brød et tankskib på ophugningsstranden Gadani i Pakistan ud i brand, og blot tre dage senere kom syv personer til skade, da ulykken gentog sig under ophugningen af et andet tankskib.

Nu har de pakistanske myndigheder valgt at lukke ned for ophugningen i området, blot få måneder efter et tidligere forbud blev ophævet.

Det skriver NGO'en Shipbreaking Platform.

Ophugning af skibe i området har de seneste år ført til flere dødsulykker – blandt andet kostede det 31 personer livet, da et tankskib i 2016 eksploderede, mens det blev ophugget på stranden.



Gadani Gadani er et kystområde cirka 50 kilometer nordvest fra millionbyen Karachi. Området består af en lang række såkaldte plots, hvor skibene sejles op i tidevandszonen og skæres i stykker på stranden. Knap for faktaboks Vis Mere

Det var i kølvandet på disse ulykker, at de pakistanske myndigheder valgte at indføre et midlertidigt forbud mod at importere og ophugge tankskibe på skrotværfterne i Gadani, indtil sikkerheden var forbedret.

Forbuddet mod import af tankskibe blev imidlertid ophævet i april 2018, og snart efter lå 22 tankskibe ifølge Shipbreaking Platform klar til, at ophugningsforbuddet også blev løftet.

Selv om en lokal ophugger ifølge organisationen brød forbuddet i juli – med en brandulykke til følge – valgte den pakistanske regering at ophæve forbuddet sent i august.

NGO: Skibsejere skal tage ansvar

Mens hundredevis af de tidligere arbejdere i det pakistanske kystområde nu står uden arbejde, giver forbuddet også ny næring til debatten om den internationale shippingindustris brug af de såkaldte beaching-værfter, som ifølge eksperter er til stor fare for både arbejderne og miljøet.



Langt størstedelen af ophugningen på strande foregår i Sydasien i lande som Pakistan, Indien og Bangladesh, og i juli kunne Shipbreaking Platform rapportere om 18 dødsfald på værfterne i området i første halvår af 2018.



Efter de seneste ulykker i Gadani kritiserer organisationen rederierne for at vælge den billigste løsning, når de får skibe ophugget på de omstridte beaching-værfter:



"Skibsejere burde blive holdt ansvarlige. De sælger skødesløst skibe til cash buyers, som tager skibene til platformene i Pakistan. Den høje profitmargen er en klar indikator for destinationen: Des højere pris, des værre værft," udtaler organisationens direktør, Ingvil Jenssen, i en pressemeddelelse i forbindelse med ophugningsforbuddet i Gadani.

Desuden mener Shipbreaking Platform, at Pakistans lokale myndigheder har foretaget en mangelfuld inspektion af de to tankskibe. Ifølge NGO'en burde myndighederne have opdaget brandfarlig restolie, som typisk er årsag til brande under ophugning.

