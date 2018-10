Løkke vil se handling på klima: Vi har snakket længe nok

Hvis verdens store klimaudfordringer skal løses, og fattigdommen skal til livs, er der brug for handling og nye samarbejder mellem virksomheder, ngo'er og myndigheder. Ikke flere tomme ord.

Sådan lyder det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der fredag åbner klimatopmødet P4G i København.

"Vi skal ikke gøre, som vi plejer. Vi har brug for utraditionelle løsninger. Vi har ikke brug for halvhjertede forpligtelser, vi har brug for store ambitioner."

"Vi har ikke brug for flere ord. Vi har brug for handling," siger Lars Løkke Rasmussen.

Blandt de 500 gæster på topmødet er stats- og regeringschefer fra Sydkorea, Vietnam, Etiopien og Holland samt en halv snes ministre, virksomheder, udviklingsbanker og ngo'er.

Formålet med mødet er at lave partnerskaber, så virksomheder, myndigheder og organisationer går sammen om grønne projekter.

Det overordnede mål er at forhindre klimakatastrofer og arbejde for FN's verdensmål, der blandt andet går på at udrydde fattigdom og sult.

"Verden er blevet et bedre sted de sidste årtier. Der er faldende fattigdom og børnedødelighed, og folk lever længere."

"Men trods den positive udvikling står vi over for store udfordringer. Den største er - muligvis - klimaændringer," siger Lars Løkke Rasmussen.

Regeringen har afsat 225 millioner kroner over fem år til P4G-initiativet.

En del af initiativet er, at der fra en fond kan søges støtte op til 6,5 millioner kroner til projekter rettet mod grøn vækst.

P4G har - allerede inden det gik i gang - fået kritik for, at den kinesiske e-handelsgigant Alibaba er blandt finalisterne, som kan ende med at få del i støttekroner sammen med en kinesisk miljøorganisation.

Men Lars Løkke Rasmussen køber ikke kritikken.

"Vi giver ikke penge til Alibaba. Vi giver penge til organisationer, der hjælper Alibaba."

"Spørgsmålet er, om Alibaba ville lave den grønne omstilling alene," siger han til TV2 News.

EU's klimaministre opgiver større ambitioner til COP24

Regeringen kritiseres for 80 pct. af klimaplan