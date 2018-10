Græske redere kritiserer IMO for at tillade scrubbere

Scrubbere er ikke den rette vej at gå for at leve op til de kommende svovlkrav i 2020.

Det mener UGS, unionen af græske rederier, som retter en kritik mod søfartsorganisationen IMO for at tillade "en dobbeltmoralsk" brug af røgrensningssystemerne som en måde at overholde reglerne, der snart træder i kraft. Det skriver Seatrade Maritime.

I stedet, mener organisationens formand Theodore Veniamis, "burde alle bruge lavsvovlsholdigt marine-brændstof", skriver mediet. Og formanden opfordrer maritime nationer til i højere grad at arbejde for at få IMO til at se på de bekymringer, der kan være i forbindelse med sikkerhed i skiftet til de nye lavsvovlsbrændstoffer. Noget, som også klasseselskaberne burde kigge mere på, mener han.

"Det er indlysende for alle, at brugen af scrubbere kun er en kortsigtet mulighed, der er drevet af tydelige motiver om hurtige overskud, og imod IMO's hovedmål og industriens miljømæssige engagement," sagde Veniamis i forbindelse med konferencen Marine Money Greek Forum, skriver Seatrade.

Her lød der også en advarsel til IMO om at holde sig fri fra lobbyarbejde fra rederier, der i dag har en ejerandel i scrubberproduktion, og som kan være kommercielt interesserede i at fremme brugen af systemerne.

Kritikken kommer på et tidspunkt, hvor der alene i løbet af de seneste seks måneder er blevet bestilt over 1000 scrubbere af rederier, vurderede DNV GL i denne uge. Blandt andet har Stena Bulk netop meddelt, at rederiet får installeret scrubbere på 15 skibe og har option på yderligere seks inden 2020.

I 2020 må skibe ikke sejle på brændstof med mere end 0,5 pct. svovl, med mindre skibet har installeret en scrubber, der kan rense røgen. Det ventes dels at gøre brændstoffet dyrere, dels er det langt fra sikkert, at det lavsvovlholdige brændstof kan fås alle steder, eller at det er kompatibel med det brændstof, skibet allerede har i tankene.

