2020-krav kan sætte stopper for skibes uvendinger

En af de mere lukrative forretningsmuligheder i shipping bliver langt sværere i 2020.

De såkaldte detour trades, hvor skibe mere impulsivt skifter destination for at profitere af højere lastpriser andetsteds, bliver nemlig langt sværere at udføre på grund af ændringerne i brændstoffet, som følger med de nye krav til skibes udledning af svovl, der træder i kraft i 2020, skriver Bloomberg.

Til den tid må skibe ikke sejle på brændstof med mere end 0,5 pct. svovl, medmindre skibet har installeret en scrubber, der kan rense røgen. Det ventes dels at gøre brændstoffet dyrere, dels er det langt fra sikkert, at det lavsvovlholdige brændstof kan fås alle steder – eller at den er kompatibel med det brændstof, skibet allerede har i tankene.

"Det er ikke som at købe benzin på en tankstation, hvor du kan købe benzin fra BP, Shell, Q8 eller fra hvem som helst og mikse det sammen, uden at det betyder noget. Fra udbudssiden vil ingen garantere, at "mit brændstof" er kompatibelt med andres," siger Martin Verle, som er en del af amerikansk komité, som skal hjælpe med at definere brændstof til The International Organization for Standardization, til Bloomberg.

De såkaldte detour trades sker ofte i forbindelse med store, uforudsete begivenheder, som forårsager en uventet forstyrrelse af værdikæden.

I sidste måned lagde eksempelvis en gruppe tankskibe med kurs mod New York ruten om på grund af markedsforhold og orkanen Florence.

