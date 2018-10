May på vej til topmøde: Vi har gjort store fremskridt

BRUXELLES

Der blev taget ekstra mange billeder af de fremmødte fotografer, da en af aftenens absolutte hovedpersoner ved brexit-topmødet i Bruxelles gik hen ad den røde løber for at møde pressen.

Den britiske premierminister Theresa May, der onsdag aften mødes med EU’s 27 stats- og regeringsledere i Bruxelles, tror stadig på, at en aftale om briternes udtræden af EU kan lade sig gøre.

"Vi har løst de fleste udfordringer i udtrædelsesaftalen. Der er stadig spørgsmålet om det nordirske bagstop," siger Theresa May og fortsætter:

"Ved at arbejde intenst er en aftale opnåelig."

Theresa May er kun med i første del af topmødet onsdag aften. Herefter skal de 27 resterende statsledere i EU diskutere, hvordan brexit-forhandlingerne skrider frem.

Theresa May fremhævede også, at der ifølge hende er sket "afgørende fremskridt" i forhandlingerne siden Salzburg-mødet i september. Dengang mødtes EU’s statsledere også for at diskutere Brexit, men uden der skete nævneværdige fremskridt.

En række statsledere har taget sig tid til at give korte kommentarer til pressen på vej ind til aftenens topmøde. Det gennemgående budskab er, at de ikke tror på, at en aftale kan lande i forbindelse med dette topmøde.

Der er allerede nu snak om, at et nyt topmøde om Brexit kan finde sted i november eller december. Det kræver dog, at der kommer tilstrækkeligt fremskridt i forhandlingerne de kommende uger. Sker det ikke kan et Brexit uden en aftale blive en realitet.

Ifølge PolicyWatchs oplysninger forventes det dog ikke, at stats- og regeringscheferne i aften tager en beslutning om et kommende topmøde. Det vil ifølge kilder tæt på forhandlingerne først ske i løbet af de kommende uger, hvis der sker yderligere fremskridt i forhandlingerne.

(Denne artikel er leveret af vores søstersite PolicyWatch)

