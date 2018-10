Hyundai-ansatte strejker på ny i sympati med offshoreansatte

Endnu en strejke rammer verdens største værft, Hyundai Heavy Industries. Fagforeningsorganiserede medarbejdere på værfter har onsdag nedlagt arbejdet i flere timer, og strejken vil ifølge mediet blive genoptaget i morgen, torsdag, skriver Yonhap News.

Strejken sker forud for et møde i en såkaldt beskæftigelseskommission, som skal tage stilling til, hvorvidt værftet kan få lov til kun at betale 40 pct. af lønnen til de ansatte i værftets kriseramte offshoredivision.

Ifølge den sydkoreanske beskæftigelseslov skal et selskab ellers betale mere end 70 pct. af de ansattes løn i tilfælde i sager, hvor selskabets problemer skyldes selskabet selv. Loven tillader dog at afvige fra reglen, hvis det altså godkendes af kommissionen.

Ifølge medarbejdernes fagforening kan 12.000 medarbejdere potentielt deltage i strejken, men det er ifølge Yonhap News uvist, om alle deltager.

Hyundai Heavy Industries presses af, at værftet ikke har modtaget en offshoreordre i over 48 måneder. Derfor forsøger værftet at indgå aftaler om frivillige aftrædelser og presser på for at lande en ordning om orlov uden løn for de medarbejdere, der er tilovers i offshore-delen.

Værftet har forsøgt at indgå aftaler om frivillige aftrædelser og presset på for at lande en ordning om orlov uden løn for de medarbejdere, der er tilovers i offshoredelen. I alt er der 15.795 ansatte, hvoraf de 2400 arbejder inden for offshore.

