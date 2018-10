79 skibe blev ophugget i Sydøstasien i tredje kvartal

79 skibe blev sendt til ophugning på strandene i Sydøstasien i årets tredje kvartal.

Det svarer til næsten 70 pct. af alle skibe, som blev solgt til ophugning i kvartalet. Det viser den seneste opgørelse fra ngo'en Shipbreaking Platform.

Tre arbejdere mistede livet i tredje kvartal. Dødsfaldene fandt sted i Alang i Indien, mens der ikke var nogen alvorlige ulykker i Bangladesh og Pakistan i tredje kvartal. I alt 24 dødsfald har indtil videre i år fundet sted på faciliteterne i Sydøstasien, mens ni er blevet såret, skriver ngo'en.

Shipbreaking Platform oplyser, at det især er amerikanske, græske og indiske skibsejere, som med 10 skibe hver har solgt flest skibe til ophugning på strandene i Sydøstasien. Lige efter følger ejere fra Tyskland og Singapore.

Generelt set er færre skibe dog solgt til ophugning i Sydøstasien i tredje kvartal, skriver Shipbreaking, som skriver, at industrikilder forklarer, at det hænger sammen med bl.a. monsumsæsonen, Eid-højtiden og et fald i både stålpriser og valuta.

Ingen af de ophuggede skibe i tredje kvartal havde europæisk flag.

