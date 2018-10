Regeringen afsætter millioner til dansk svovlkontrol

Kontrollen med skibe, der sejler gennem danske farvande, skal sikres de næste fire år, hvor regeringen har afsat 12 mio. kr. til indsatsen mod de såkaldte svovlsyndere. Altså skibe, der ikke lever op til reglerne om at sejle på brændstof med maks 0,1 pct. svovlindhold.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en meddelelse.

Siden 2015 er luftforureningen med svovl mere end halveret i Danmark. Det skyldes netop de skrappe krav, hvor der er mange penge at spare, hvis skibe vælger at sejle med det mere svovltunge brændstof gennem danske farvande. Om håndhævelsen af reglerne siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen:

"Vi tager olieprøver i havne, men vi har også helikoptere til at kontrollere fra luften og en "forureningssniffer" på Storebæltsbroen. Det har været ekstraordinære tiltag, men nu sikrer vi en fire-årig finansiering. Det er vigtigt for at sikre renere luft til gavn for vores sundhed og miljøet," siger Jakob Ellemann-Jensen i meddelelsen.

Flere rederier har fået bøder for at bryde reglerne, og indtil videre har den største bøde lydt på 375.000 kr. Jakob Ellemann-Jensen gør det samtidig klart, at et initiativ sat i gang af hans forgænger Esben Lunde Larsen fortsætter.

Regeringen har netop fremsat et lovforslag, som skal gøre det muligt at offentliggøre navnene på rederier, der bryder svovlreglerne.

"Vi vil gerne sætte en fed streg under, at man ikke skal spekulere i at spare penge ved at forurene luften. Det skader både sundheden, miljøet og alle de lovlydige rederier. Heldigvis overholder langt de fleste reglerne. For mig handler det ikke om at hænge nogen ud, men om at sikre ren luft og lige konkurrence,"siger Jakob Ellemann-Jensen.

Miljøministeren vil hænge svovlsyndere ud med navn

Status efter tre år med danske svovlkrav: Tre bøder er betalt

Trident Alliance advarer mod at hænge alle svovlsyndere ud