Analysehus: Enorm interesse for LNG-projekter i 2019

2019 bliver et virkelig stort LNG-år målt på antallet af FID'er, der står for final investment decisions.

Det vurderer analysehuset Wood MacKenzie, der forventer, at 2019 vil blive rekordår for FID'er som følge af en række store projekter, og det er godt nyt til hele LNG-markedet og for de redere, der sejler med LNG.

Det er især i Asien og Stillehavs-regionen, at væksten vil ske, da der er en markant stigning i efterspørgslen i LNG i flere store asiatiske lande. Især er en kinesisk politik om et skifte fra kul til gas med til at drive udviklingen frem mod et højere LNG-forbrug.

Ifølge Wood MacKenzie er den kinesiske efterspørgsel på LNG vokset til en verdensrekord på otte mio. ton i 2017, og forventes at sætte ny rekord i 2018 med 12 mio. ton.

"Det udgør 50 pct. af den globale vækst i efterspørgslen på LNG. Går man ud fra, at Kina kun er et stykke inde i sin politik om ren luft, er den kinesiske historie om efterspørgsel på LNG langt fra færdig," skriver analysehuset.

Den kinesiske politik om at fremme væksten i LNG-forbruget blev lanceret i august, kort tid efter at Kina overvejede at indføre told på import af amerikansk olie og gas. Det er især lande som Australien, Malaysia, Rusland og Indonesien, at Kina importerer fra.

