Det norske flag er blevet mere populært

Der er kommet flere skibe i Norges skibsregister, efter at en række lovændringer har gjort det mere attraktivt at sejle under norsk flag.

Ifølge Norges Rederiforbund, som citerer en artikel i Finansavisen, er antallet af skibe i den norske pendant til DIS, Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), vokset fra 535 til 615 skibe siden 2016. Det er det højeste antal siden 2018.

Fra 1. januar 2016 blev der lavet flere ændringer til registeret for at tiltrække flere skibe, og det ser altså ud til at være lykkedes.

"Vi er glade for den positive trend, vi nu ser. Mange norske rederier ønsker et norsk flag, og med flere skibe under norsk flag sikrer vi også flere arbejdspladser og styrker Norge som en stærk maritim nation," udtaler Harald Solberg, adm. direktør i Norges Rederiforbund.

Norge har ligesom Danmark to registre. Et målrettet lokale rederier, og et målrettet rederier som konkurrerer internationalt. Lægger man de to sammen, er der i alt 799 skibe under norsk flag.

