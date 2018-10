HMM sikrer sig statsstøtte til megaordre

Det sydkoreanske containerrederi Hyundai Merchant Marine (HMM) modtager yderligere statsstøtte til at finansiere planer om nye skibe og vækst.

Flere medier skriver, at containerrederiet modtager fem mia. dollars i statsstøtte. Her skal 2,8 mia. dollars gå til et nybygningsprogram på i alt 20 store containerskibe, som bliver bygget på sydkoreanske værfter. Det resterende beløb skal sandsynligvis bruges på opkøb af containerterminaler, skriver Wall Street Journal.

Pengene kommer delvist fra den statslige fond Korea Ocean Business Corp (KOBC), der blev etableret i juli netop med det formål at støtte landets shipping- og værftsindustri. Fonden planlægger at støtte konstruktionen af op mod 200 nye skibe.

Sydkorea vil bestille 200 skibe inden 2020

"Lad os kalde det for en regeringsinvestering. Sydkorea skal beholde sin plads i global shipping. Det er et spørgsmål om national interesse," citerer Wall Street Journal en unavngiven kilde med kendskab til sagen.

Tilbage i foråret bekræftede HMM ordren på de 20 nye containerskibe, hvoraf 12 vil have en kapacitet på 23.000 teu. De skal bygges i netop Sydkorea af landets store værfter DSME, Samsung Heavy Industries og Hyundai Heavy Industries.

Den sydkoreanske statsstøtte til shippingindustrien har vakt stor kritik fra flere store aktører i containerindustrien, blandt andre Maersk. Fra politisk hold har den tidligere danske erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) krævet handling fra både OECD og EU på spørgsmålet.

For nylig er EU-Kommissionen gået ind i sagen, og handelskommissær Cecilia Malmström har slået fast, at man vil forsvare europæiske rederier og værfter mod overproduktion af skibe.

"Kommissionen er fast besluttet på at undgå, at overkapacitet i sektoren underminerer EU's skibsbygningsvirksomheder og rederier," skrev kommissæren i et svar til Kommissionen.

EU vil forsvare rederier og værfter mod overkapacitet

Brian Mikkelsen kræver EU ind i kampen mod værftsstøtte

Medie: HMM kan modtage milliarder i ny støtte

Tre sydkoreanske værfter skal levere HMM's kæmpeordre

Sydkoreanske HMM bekræfter kæmpeordre på 20 nybygninger