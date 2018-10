Molslinjen køber Danske Færger

(Artiklen er opdateret kl. 20.44 med nye oplysninger fra Molslinjen, som har bekræftet handlen, red.)

Molslinjen overtager Danske Færger fra Clipper Group og den danske stat i en handel, som værdisætter rederiet til over en halv milliard kr.

Det står klart efter, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen onsdag har godkendt Molslinjens overtagelse af Danske Færger.

Med godkendelsen er vejen banet for den fusion, som har været undervejs siden slutningen af juni. I en meddelelse bekræfter Molslinjen opkøbet af konkurrenten.

"Handlen er betinget af visse øvrige sædvanlige kontraktvilkår. Når disse foreligger, vil handlen blive endelig, og indtil dette tidspunkt drives Danske Færger A/S videre under samme ledelse og efter samme forretningsprincipper som hidtil," skriver Molslinjen og oplyser, at den såkaldte enterprise value af aktierne i Danske Færger er cirka 594 mio. kr.

Danske Færger er ejet 50-50 af Clipper Group og den danske stat og har været til salg i længere tid.

Allerede i juni anmeldte Molslinjen og Danske Færger en fusion til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Siden da har Molslinjen og Danske Færger holdt kortene tæt til kroppen. Men i en meddelese onsdag bekræfter Molslinjen nu for første gang opkøbet af færgerederiet.

Molslinjen er ejet af kapitalfonden Polaris Equity, som også ejer offshoreselskabet Falck Safety Services.

Kapitalfonden har været aktionær i rederiet siden 2015, men blev eneejer i 2016, hvor den afnoterede rederiet fra børsen i København efter en længere kamp en gruppe af mindretalsaktionærer. I 2017 skiftede rederiet navn fra Mols-Linien til sit nuværende navn, Molslinjen.

Med opkøbet af Danske Færger får rederiet Langelandsruten, Fanøruten, Samsøruten og Alsruten ind i sit netværk. Fra september har Molslinjen desuden overtaget driften af Bornholmerruten, som tidligere blevet drevet af netop Danske Færger.

