Statsminister efter lovændring: Vi stoler på Color Line

Norges statsminister Erna Solberg forsvarer beslutningen om at lade Color Line omflage to af sine færger, selv om det betyder, at op til 700 ansatte til søs kan miste deres arbejde.

Rederiet Color Line har i længere tid kæmpet for at få lov til at omflage sine to udenrigsfærger, der sejler mellem Oslo og Kiel, fra det ordinære skibsregister til Norsk Internationalt Skipsregister (NIS).

Den afgørende forskel på de to registre er, at medarbejdere på skibe i det almindelige register skal ansattes på norske vilkår. Det er ikke tilfældet i NIS, og derfor kan Color Line spare mange penge ved at skifte.

Color Line har i årevis argumenteret for, at kravene i det ordinære register er en ulempe, og rederiet har derfor lobbyet for at få lov til at flage om. Det lykkedes i denne uge, hvor et flertal vedtog ændringen, som træder i kraft fra årsskiftet.

Vi har taget selskabets ord for gode varer. Nemlig at vi står i fare for at miste en stor norsk virksomhed med flere arbejdspladser i Norge, hvis vi ikke gør det muligt at ændre registrering i færgetrafikken Erna Solberg, statsminister, Norge

Under sin lobbykampagne har Color Line flere gange truet med at flytte til Danmark. Og den trussel har tilsyneladende været udslagsgivende for den norske regering med den konservative statsminister Erna Solberg i spidsen.

"Vi har taget selskabets ord for gode varer. Nemlig at vi står i fare for at miste en stor norsk virksomhed med flere arbejdspladser i Norge, hvis vi ikke gør det muligt at ændre registrering i færgetrafikken. Og vi gamlber ikke med 2.4000 arbjedspladser," sagde Erna Solberg ifølge nyhedsbureaet NTB under en spørgetime onsdag i det norske parlament, Stortinget, hvor venstrefløjspartiet Rødt stillede kritiske spørgsmål.

Der er flere gange blevet sået tvivl om gevinsten ved at flage ud til Danmark og dermed også selve truslen fra Color Line. Ifølge rederiet vil det give en årlig besparelse på 150 mio. norske kr. at skifte til dansk flag.

Men ifølge konkurrenten Fjord Line, som har fire færger under dansk flag, så er besparelsen forsvundet de seneste år, hvor den danske krone er styrket markant i forhold til den norske. Faktisk har Fjord Line haft ekstra udgifter ved at bruge det danske flag, lød det i et interview med Sysla.

