CO2 og svovl på IMO's dagsorden om en uge

Når medlemsstaterne i IMO om en uges tid mødes i London for at komme videre med miljøagendaen for shippingindustrien, er især CO2 og svovl blandt toppen på dagsordenen.

Her skal der arbejdes videre på, hvordan shipping skal reducere udledningen af CO2, og parterne i miljøkomiteen MEPC ventes at udvikle og lægge sig fast på et program for, hvordan den foreløbige strategi fra IMO skal implementeres, skriver IMO i en meddelelse.

I april blev de 170 medlemslande i IMO enige om en aftale om at halvere CO2-udledningen inden 2050 og derefter udfasning mod nul.

Mens skibe i 2030 skal have reduceret udledningen med 40 pct. per ton per kilometer uafhængig af udviklingen i verdenshandlen sammenlignet med 2008. I ugen op til det kommende møde i MEPC om to uger, vil en arbejdsgruppe begynde arbejdet og rapportere til komiteen.

Der er tale om forskellige målsætninger både på kort, mellem og langt sigt, som skal overvejes af IMO.

Et andet afgørende emne er svovlreguleringen, hvor implementeringen af reglerne er på dagsordenen. De nye krav træder i kraft fra 1. januar 2020 og betyder, at skibe ikke længere må sejle på brændstof med mere end 0,5 pct. svovl, medmindre en scrubber er installeret.

Ifølge IMO ventes MEPC endeligt at vedtage en tilføjelse til Marpol Annex Vl, der regulerer luftforureningen fra shipping. Et forbud mod overhovedet af have brændstof ombord, som ikke lever op til svovlkravene, medmindre skibet har en scrubber installeret.

