Fritz Ganzhorn forlader Lederne Søfart

Fritz Ganzhorn stopper med omgående virkning som direktør for Lederne Søfart efter mere end 19 år i organisationen. Det meddeler Lederne Søfart i en pressemeddelelse.

Søfartens Ledere blev i foråret lagt sammen med Lederne. Med sammenlægningen mener bestyrelsen, at der er brug for en anden i spidsen for organisationen.

"Efter sammenlægningen med Lederne har vi taget hul på et nyt kapitel i foreningens historie, og bestyrelsen mener, at der i den forbindelse er brug for en ny drivkraft til at gennemføre Lederne Søfarts strategi," udtaler foreningens formand, Bjarne Cæsar Jensen.

Bestyrelsesformand Bjarne Cæsar Jensen roser Fritz Ganzhorn for hans indsats for organisationen i næsten to årtier, hvor de seneste år har budt på store udfordringer.

"De seneste år har været præget af modvind på flere fronter, og vi har af forskellige årsager oplevet et generelt fald i antallet af danske officerer i handelsflåden. Dette til trods har Lederne Søfart formået stort set at fastholde sit medlemstal, bevaret langt de fleste overenskomster på vores område og vi har et sekretariat med dygtige medarbejdere, der hver eneste dag dedikeret servicerer vores medlemmer," udtaler Bjarne Cæsar Jensen, som tilføjer, at Fritz Ganzhorn er enig i beslutningen om at fratræde.

Bestyrelsesformanden overtager selv midlertidigt rollen som direktør for organisationen, indtil en permanent afløser er fundet.

