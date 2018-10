Norge køber flere droner til svovlovervågning

En drone fangede i sommer et krydstogtskib i at have alt for højt udslip af svovl, og nu vil de norske myndigheder optrappe overvågningen af bl.a. skibe med tre nye droner.

Det norske Sjøfartsdirektorat har sammen med blandt andet den norske kystvagt investeret i udstyret, der både skal fange skibe, der ikke overholder svovlreglerne i farvandene, forbedre arbejdet med olieudslip og bruges i forbindelse med redningsarbejde, skriver myndigheden.

"Svovlkontrollen af røg (fra skibe) vil blive udvidet til et større geografisk område end i dag, og kontrollen vil blive mere effektiv," siger Thomas Angell Bergh, der er underdirektør for afdelingerne inspektion, revision og beredskab.

De nye droner skal selskabet Norse Asset Solutions stå for, og kontrakten har en værdi af 14 mio. norske kr. I kontrakten er der mulighed for at få i alt fem droner med specialtilpasset udstyr.

Indtil videre har Sjøfartsdirektoratet gennemført 205 inspektioner for at tjekke svovlindholdet i skibes røg. Fem har brudt grænsen på 0,1 pct. svovlindhold, og der er blevet givet bøder på mellem 250.000 og 600.000 norske kr.

