Shippingorganisationer: EU bør gå hårdt til sydkoreansk statsstøtte

EU bør svare hårdt igen mod den sydkoreanske støtte til landets maritime industri, mener ECSA og Sea Europe, der repræsenterer rederier og maritime leverandører i Europa. De to organsiationer anerkender, at EU's handelskommissær Cecilia Malmström for nylig langede ud efter netop statsstøtte fra Sydkorea og Kina, der risikerer at skævvride konkurrencen.

Og det giver da også industrien store problemer med de mange midler, emenr Christophe Tytgat, der er generalsekretær for Sea Europe.

"De seneste mål om støtte fra Sydkorea er et klart eksempel på unfair konkurrence. Ved at skabe kunstig efterspørgsel gennem statsstøtte har Sydkorea på beklagelig vis støttet den massive overkapacitet, der i dag præger værfter og shipping med store og vidtrækkende konskvenser for alle markedsspillerne," siger han i en meddelelse.

Det er det danske medlem af EU-parlamentet Bendt Bendtsen, der har stillet spørgsmål til handelskommissær Malmström, som i sit svar understreger, at statstilskud kan have en væsentlig påvirkning af konkurrencen hos de europæiske maritime virksomheder:

"Kommissionen samarbejder bilateralt med kinesiske modparter samt med andre vigtige skibsbygningsnationer i plurilaterale fora for at behandle det vigtige spørgsmål om statstilskud, som kan føre til væsentlige konkurrencefordrejninger til skade for EU-aktører. Derudover holder Kommissionen nøje øje med de seneste koreanske støtteforanstaltninger, hvis indvirkning også kan være betydelig. Kommissionen er fast besluttet på at undgå, at overkapacitet i sektoren underminerer EU's skibsbygningsvirksomheder og rederier," skrev hun.

Hos de europæiske redere understreger generalsekretær Martin Dorsman, at de sydkoreanske planer om at støtte sin industri er en stor bekymring for europæiske redere og værfter.

"I en tid, hvor protektionistiske tiltag stiger, beder vi Europa om at sende et stærkt signal for at støtte fri, fair og regelbaseret handel," siger han i meddelelsen.

