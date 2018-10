Ugens bedste på ShippingWatch

Klimadebatten spidser til

En række nye miljøkrav nærmer sig med hastige skridt, og flere topchefer taler nu åbent om nødvendigheden af, at shipping gør sit for at bekæmpe klimaforandringerne. Men ikke alle er enige i, hvordan det skal ske.

34 maritime topchefer kræver hurtigere klimahandling

Store banker arbejder klimahensyn ind i lånekrav til shipping

Hvem skal betale svolvregningen?

Klimadebatten drejer sig ikke mindst om de kommende krav til indholdet af svovl i skibes brændstof. Store rederier som Maersk og Torm gik offentlig ud og støttede, at kravene bliver indført som planlagt fra 1. januar 2020. Det er dog fortsat debat om, hvordan den forventede ekstraregning til brændstof til fordeles i især containersektoren.

Maersk og Torm kritiserer kontroversielt svovlforslag

IMO's generalsekretær slår fast: Dato for svovlkrav er urokkelig

Habben Jansen: Ingen rederier kan dække regning fra svovlkrav alene

Ny undersøgelse: Afskibere er dårligt forberedt på svovlkrav

Alphaliner udpeger mangler ved Maersks nye brændstoftillæg

Scrubbere kan ende som en historisk parentes

En løsning på svovlkravene er at installere scrubbere til at rense røgen fra skibenes udstødning, så de stadig kan sejle på den tunge olie. Det har de to rederier i Scorpio-gruppen valgt at gøre. Topchef Robert Bugbee tror til gengæld ikke, at scrubbere er en løsning på langt sigt. Et synspunkt som møder opbakning i et af verdens største shipmanagement-selskaber.

Scorpio-chef ser ikke scrubbere som en langsigtet løsning

Anglo-Eastern: Bugbee har ret i prognosen om scrubbere

Mens miljøet har fyldt i ugens løb, så har der også været flere nyheder fra shippingselskaber som Maersk, OOCL, Sirius Shipping, Prosafe, Erria og flere andre.

