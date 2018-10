EU's handelskommissær: Vi er tæt på Mercosur-aftale

BRUXELLES

EU's handelskommissær Cecilia Malmström er optimistisk om udsigterne til at indgå en handelsaftale med Mercosur-landene Brasilien, Argentina, Paraguay og Uruguay.

På et pressemøde efter et uofficielt møde mellem EU's ansvarlige ministre for handelsområdet i Innsbruck, Østrig, sagde hun, at parterne nærmer sig hinanden.

"For to uger siden havde en forhandlingsrunde med Mercosur, og jeg er i jævnlig kontakt med ministrene fra de fire lande. Vi er meget tæt på en aftale, men der er selvfølgelig stadig vanskeligheder," sagde hun.

Forhandlingerne har været undervejs i mere end 20 år, men Cecilia Malmström indikerede, at de kan blive afsluttet i løbet af de kommende måneder.

Der har tidligere været spekulationer om, at handelsaftalen kunne falde fra hinanden, hvis forhandlingerne ikke blev afsluttet inden det brasilianske valg i oktober. Men sådan er det ikke nødvendigvis, sagde handelskommissæren.

"Jeg tror ikke, at valg nødvendigvis vil sætte hele processen i fare, fordi vi vil først have den nye administration på plads ved udgangen af året, så vi fortsætter med at forhandle med al det nødvendige engagement og entusiasme," sagde hun.

Danmark eksporterer især medicinske produkter, maskiner, kemiske materialer og transportmidler til det sydamerikanske marked, og dermed er det områder, som potentielt har meget at vinde ved en handelsaftale.

Denne artikel er leveret af ShippingWatchs søstermedie PolicyWatch.

Maritime services er hængeparti i ufærdig Mercosur-aftale

Topforhandler tvivler på EU's handelsaftale med Mercosur