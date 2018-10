Trump vil opstille nye handelsaftaler

USA skal lave nye handelsaftaler, mener den amerikanske regering, efter den reviderede Nafta-aftale. Det skriver The Wall Street Journal.

Den amerikanske regering vil styrke handelsforhandlingerne med andre lande ved at bruge sin nye aftale med Canada og Mexico som en skabelon til omdefinering af reglerne. Det drejer sig om alt fra udenlandsk valuta og arbejdsmarkedet, til hvordan amerikanske handelspartnere skal gøre forretning med Kina.

USA vil ikke længere se handelsaftaler som en måde at fremme globale forsyningskæder for amerikanske virksomheder på, men vil derimod prioritere højere standarder for varer, der kommer til USA for at sikre produktionen i landet.

Ifølge den amerikanske præsident, Donald Trump, burde handelspartnere se det som et privilegie at kunne handle med USA. Adgangen til det amerikanske marked vil være afhængigt af, om de handlende lande har tilpasset sig de amerikanske regler og standarder, som kan være alt fra beskyttelse af immaterielle rettigheder til højere lønninger.

Den amerikanske regering er stadig ved at finjustere, hvordan den nye handelsaftale med Canada og Mexico vil påvirke andre amerikanske handelspartnere. Næste skridt er Japan og EU, som for nylig startede forhandlingerne med USA om den nye aftale. Forhandlinger med Storbritannien og Filippinerne forventes også at begynde snart.

