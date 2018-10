Investorer regner med oliepris på over 100 dollars

I takt med indførelsen af sanktionerne mod Iran regner investorer ifølge Reuters med, at oliepriserne stiger til over 100 dollars per tønde inden 2019.

For ikke længe siden var det næsten utænkeligt, at olieprisen kunne stige til 100 dollar per tønde, da den amerikanske olieproduktion er stigende, samtidig med at den globale efterspørgsel er relativt lav.

Men på grund af de nærmende sanktioner mod Iran, og at den amerikanske olie har svært ved at komme ud på markedet, er priserne stadig meget høje.

Selv om de store olieproducerende lande mener, at udbuddet er stort nok, er hedgefonde og interessenter i stigende grad skeptiske omkring argumentet, og de mener derfor, at olieprisen kommer til at stige yderligere, når sanktionerne mod Iran træder i kraft den 4. november.

"I løbet af de sidste to uger er det blevet tydeligt, at selv nogle af de store kunder såsom Kina og Indien ikke vil købe olie fra Iran, efter at sanktioner er trådt i kraft," siger John Saucer, der er vicedirektør for forskning og udvikling hos Mobius Risk Group, til Reuters.

Han tilføjede også, at sanktioner kommer til at være mere effektive, end folk havde regnet med.

Ifølge Institute of International Finance er olieeksporten fra Iran faldet fra 2,8 mio. tønder om dagen i april til 2 mio. tønder i september.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 84,88 dollars mod 85,71 dollars torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 74,74 dollars mod 75,64 dollars torsdag eftermiddag.

Fredag morgen koster en troy ounce guld 1199,01 dollars mod 1204,2 dollars torsdag eftermiddag.

På markedet for industrimetaller koster et ton kobber fredag morgen 6214 dollars mod 6228,50 dollars torsdag eftermiddag.

