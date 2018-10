Norden har ændret ruter for at sikre fragten i ny handelsvirkelighed

Handelskonflikten mellem USA og Kina begynder nu for alvor at kunne mærkes hos rederierne, hvor bl.a. danske Norden har ændret sine normale sejlmønstre.

Det er især transporten af sojabønner, som bliver ramt. Hvert år importerer Kina 100 mio. ton, og tidligere er omkring en tredjedel kommet fra USA, fortæller CEO Jan Rindbo til Børsen.

"Tarifferne lægger pres på de kinesiske købere, og det betyder, at de er begyndt at købe sojabønner i Brasilien, mens USA i stedet eksporterer til resten af verden. Derfor har vi måttet ændre nogle af vores ruter og dermed placere vores skibe anderledes i markedet," siger han til avisen.

Allerede tilbage i foråret kunne det danske rederi Ultrabulk fortælle om effekterne af konflikten mellem USA og Kina, hvor rederiet manglede en masse afskibninger fra USA, fortalte CEO Per Lange til ShippingWatch.

Ifølge Danske Rederier kan handelskrigen være på vej ind i den tredje fase, som betyder, at man vil se et fald i transporterede mængder. Flere af de globale handelsorganisationer og institutioner som IMF har i løbet af den seneste måned alle sænket deres forventninger til den globale vækst og advaret om, at den risikerer at flade ud.

D. 24. september trådte nye toldsatser fra USA mod Kina i kraft. Der er tale om en ti procents told på kinesiske varer for 200 mia. dollars.

Ultrabulk mærker de første konsekvenser af ulmende handelskrig

Nu sænker WTO sit skøn for den globale handel

USA optrapper strid med Kina og indfører nye toldsatser