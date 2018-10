IMO’s generalsekretær slår fast: Dato for svovlkrav er urokkelig

HONGKONG

1. januar 2020 træder de nye, globale svovlkrav i kraft, og datoen er ikke til at rokke ved.

Det slog IMO generalsekretær, Kitack Lim, fast på konferencen Global Maritime Forum.

"Jeg vil benytte denne lejlighed til at gentage, at implementeringen på dagen, 1. januar 2020, ikke vil blive ændret," lød det fra Kitack Lim på konferencen, som kaldes shippingbranchens svar på Davos, hvor shippingtopfolk fra hele verden mødes over to dage for at diskutere branchens største udfordringer.

IMO's generalsekretær uddybede ikke, hvorfor han fandt det nødvendigt at slå datoen fast. Men for nogle uger siden var en række store flagstater og shippingorganisationer ude med et forslag om en såkaldt "erfaringsfase" i forbindelse med et kommende forbud mod overhovedet at have brændstof med højt svovlindhold ombord, som skal endeligt vedtages på et møde i IMO senere i denne måned.

Underskriverne af dokumentet, som blandt andet tæller Bimco og Marshall Islands, mener, at der er store sikkerhedsmæsige spørgsmål ved de nye brændstoffer, som rederierne skal bruge fra 1. januar 2020. Derfor er der brug for en erfaringsfase, lyder argumentet.

Forslaget har mødt kritik fra flere kanter og frygten er, at det i yderste konsekvens kan føre til en udskydelse af et vigtigt instrument i hele håndhævelsen af de nye svovlkrav, nemlig forbuddet mod at have højsvovlbrændstof ombord. Blandt kritikerne er store rederier som Maersk og Torm, som har taget afstand fra forslaget.

Store forandringer de næste årtier

Fra talerstolen på konferencen fortalte IMO’s generalsekretær, at dekarbonisering, som svovlkravene er en del af, samt digitalisering er nøglerne til fremtiden for den globale shippingindustri.

Samtidig forventer han, at de næste årtier bliver særdeles begivenhedsrige.

"De næste ti til tyve år vil vi formentlig se lige så store forandringer, som vi har set de seneste 100 år," lød det fra Kitack Lim, som nævnte autonome skibe, der dog set med generaldirektørens øjne ligger "år ude i fremtiden".

Shell løfter sløret for lavsvovlsplan fra 2020

Maersk og Torm kritiserer kontroversielt svovlforslag

Græske redere bakker op om kontroversielt svovlforslag