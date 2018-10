Nye navne i ledelsen af Global Maritime Forum

Global Maritime Forum har fået et nyt rådgivende råd, advisory council, i denne uge, hvor forummet løber af stablen i Hongkong, og hvor ShippingWatch deltager.

De nye medlemmer tæller en række shippingprofiler:

Alastair Marsh, Chief Executive Officer, Lloyd’s Register

Claus V. Hemmingsen, Vice Chief Executive Officer, A.P. Moller-Maersk

Jan Dieleman, President, Cargill Ocean Transportation

Jules Kortenhorst, Chief Executive Officer, Carbon War Room/Rocky Mountain Institute

Marcus Baker, Chairman, Global Marine Practice, Marsh

Michael Hansen, Vice President and Chief Commercial Officer, Hempel

Paddy Rodgers, Chief Executive Officer, Euronav

Peter Livanos, Chairman, GasLog

Sergey Frank, President and Chief Executive Officer, Sovcomflot

Tan Chong Meng, Group Chief Executive Officer, PSA International

Dr Tristan Smith, Reader in Energy and Shipping, University College London

Y.C. Yee, President and Group Chief Executive Officer, MISC

Global Maritime Forums advisory council har Peter Stokes som formand. Han er også formand for ledelsen af Global Maritime Forum.

Ledelsen har i denne uge også udnævnt et nyt medlem. Det er Christine Loh, der er chief development strategist og adjungeret professor ved Hong Kong University of Science and Technology.

Efter udnævnelsen ser medlemslisten for ledelsen af Global Maritime Forum således ud:

Peter Stokes (Chairman), Senior Adviser and Head of Shipping, Lazard

Amy Jadesimi (Vice Chairman), Managing Director and CEO, LADOL

Randy Chen, Director and Vice Chairman, Wan Hai Lines

Flemming R. Jacobs, Senior Advisor, Global Maritime Forum

Christine Loh, Chief Development Strategist and Adjunct Professor, Hong Kong University of Science and Technology Jesper T. Lok, Chairman, J. Lauritzen

Oivind Lorentzen III, Managing Director & Director and Vice Chairman of Northern Navigation LLC and SEACOR Holdings

Michael Parker, Managing Director, Global Head of Shipping, Citi

Flere danske topnavne med til Global Maritime Forum

Global Maritime Forum afholdes første gang i Hongkong