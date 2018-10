Kinas vækst ramt af handelskrigen

Den kinesiske økonomi er ved at tabe pusten, alt imens handelskrigen med USA intensiverer.

Det skyldes en svækket udenlandsk efterspørgsel og et svagt indenlandsk forbrug.

Det skriver avisen Wall Street Journal.

Søndag blev det meddelt i en rapport, at opbremsningen i produktionen kan være lejlighed til, at den kinesiske regering vil indføre økonomiske hjælpepakker, der skal øge væksten.

Det fremgik af rapporten, at blandt andet privatejede bil- og maskinfabrikanter ikke har haft vækst siden september, hvilket skyldes det store fald i eksportordrer - det største i to år.

I rapporten bliver Kinas økonomiske præstation målt, hvor tallene viser, at den igangværende handelskrig mellem USA og Kina har taget en stor bid af den kinesiske vækst.

"Væksten på tværs af produktionssektoren svækkedes i september. Det nedadgående pres på Kinas økonomi var betragteligt," siger Zhengsheng Zhong, der er økonom i CEBM Group, til The Wall Street Journal.

Det økonomiske pres vil ifølge økonomer og rådgivere højst sandsynligt betyde, at den kinesiske regering vil gøre brug af midler, der kan øge væksten såsom et øget offentligt forbrug.

USA har siden juli indført importafgifter på kinesiske varer for 250 mia. dollar, og den amerikanske præsident, Donald Trump, har truet med, at der er yderligere importafgifter på 257 mia. dollar i vente. Kina har selv indført importafgifter for 110 mia. dollar på amerikanske varer.

