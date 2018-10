Paris står klar som nyt handelscentrum efter brexit

Verdens største banker og kapitalfonde forbereder sig på et liv efter brexit, og der peges nu på Paris som nyt handelscentrum efter London.

Det skriver Financial Times.

Blackrock og JPMorgan Chase er klar til at følge i Bank of Americas og Citigroups fodspor, lyder det fra kilder, der er bekendt med bankernes overvejelser.

Bank of America annoncerede i sommer nye detaljer om bankens nye handelsafdeling i Paris.

Nu forlyder det, at JPMorgan Chase også har et godt øje til Paris, skriver Financial Times - dog uden en officiel udtalelse fra banken om størrelsesordnen på bankens kommende afdeling.

"Over tid - og afhængigt af om byen bliver det nye finansielle centrum i Europa - kan det være, at vi konsoliderer, som vi gjorde i London for 20 år siden," siger Daniel Pinto, der er direktør for investment banking i JPMorgan Chase, til Financial Times.

Der har indtil for ganske nyligt været et stort fokus på, hvilket EU-land bankerne skulle flytte til efter brexit - heriblandt Frankfurt og Dublin. Det ser dog ud til, at Paris har taget føringen, hvilket ifølge finansmænd skyldes de franske lovgiveres raffinement.

På den anden side af Den Engelske Kanal lyder det John Glen, der er en del af finansministeriet, at Storbritannien vil gøre "hvad der skal til" for at bevare London som et globalt finansielt knudepunkt.

Ministeren mener, at det reelle antal af selskaber, der har forladt London, er langt mere begrænset, end hvad EU-ledere hævder.

