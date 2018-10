Torm med i redernes nye scrubber-alliance

Det danske rederi Torm er blandt de 18 redere, som er gået sammen i den nystiftede gruppe Clean Shipping Alliance (2020), som advokerer for brugen af røgrensere og bakker op om IMO's omdiskuterede 2020-svovlkrav.

Det skriver flere branchemedier på baggrund af en pressemeddelelse.



Formålet med alliancen er at informere industrien, nationale og internationale myndigheder, NGO'er og offentligheden om de miljømæssige gevinster ved de forskellige scrubbere på markedet, og en del af alliancens medlemmer har allerede investeret betydelige summer i teknologien.

Eksempelvis tæller alliancen John Frederiksens Frontline, som i sommer købte en bid af en scrubber-producent.

Meningerne om scrubbere er dog delte, og den internationale sammenslutning af tankeredere, Intertanko, ser ikke scrubbere som en langsigtet løsning – blandt andet på grund af den høje surhedsgrad af vaskevandet fra åbne scrubbere.

Tilsvarende udtalte Scorpio-chef Robert Bugbee for nylig til ShippingWatch, at deres valg af scrubbere snarere bundede i et økonomisk rationale end en tro på, at teknologien kan løse miljøproblemer.

Efter 2020 vil prisforskellen på tung bunkerolie og brændstof med et lavt svovlindhold blive så stor, at en scrubber vil tjene sig selv hjem efter ganske kort tid, forklarede direktøren og tilføjede, at han regner med, at scrubbere bliver udfaset inden for en kort årrække, og at hele markedet på sigt vil bevæge sig mod "mere rene typer af brændstof".

De globale svovlkrav Fra 1. januar 2020 må skibe ikke sejle på brændstof med mere end 0,5 pct. svovl, medmindre skibet har installeret en scrubber, der kan rense røgen.

I dag sejler skibe på brændstof med 3,5 pct. svovlindhold, mens der flere steder allerede er indført miljøzoner, hvor skibe kun må sejle på brændstof med 0,1 pct. svovlindhold.

I lang tid har industrien og medlemsstaterne i IMO arbejdet på at gøre det forbudt overhovedet at have højsvovlsolie ombord, hvis skibet ikke har en scrubber installeret. Det skal gøre det nemmere at håndhæve reglerne, når skibe eksempelvis sejler midt ude på Atlanten, hvor det bliver svært at tjekke, om skibene overholder reglerne. Et forbud skal endeligt vedtages til oktober på MEPC og kan træde i kraft fra marts måned 2020. Knap for faktaboks Vis Mere

Medlemmerne af Clean Shipping Alliance består af en række kendte shippingselskaber i form af Blystad Group, Carnival Corp, Cargill, DHT Holdings, Eagle Bulk Shipping, Eastern Pacific Shipping, Grimaldi Group, Golden Ocean, Hunter Group, John Fredriksen's Frontline, Navig8 Group, Okeanis Eco Tankers, Oldendorff Carriers, Star Bulk Carriers, Spliethoff, Trafigura og Torm.

