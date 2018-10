Nordic Shipholding: Vi taber penge hver dag

Nordic Shipholding, der ejer seks produkttankskibe, mangler kapital og har per 30. september brudt nogle af vilkårene - eller de såkaldte covenants - i sine låneaftaler med bankerne.

Ledelsen forhandler derfor med både selskabets majoritetsaktionær og banker for at tilført flere penge.

"Det handler om covenants omkring likviditeten, siger Knud Pontoppidan, der er bestyrelsesformand i Nordic Shipholding," til Ritzau Finans.

Han ønsker derudover ikke at blive mere specifik, i forhold til hvilke vilkår i bankaftalen tankrederiet har brudt, men fremhæver, at der allerede i halvårsregnskabet blev advaret om, at der var risiko for, at nogle af vilkårene ville blive brudt.

"Så det er noget, vi har forudset kunne komme, og det altså sket med udløbet af tredje kvartal, og vi forhandler så videre og håber og forventer, at det falder på plads," siger Knud Pontoppidan.

Rederiets pengestrømme fra driften var negative i første halvår med 0,2 mio. dollar, og kassebeholdningen var ved udgangen af juni på 3,6 mio. dollar mod 4 mio. dollar året før.

Banklånet stod i 75,1 mio. dollar ved udgangen af juni, mens egenkapitalen - blandt andet på grund af nedskrivninger på skibe - var blevet barberet til 23,8 mio. dollar fra 35,8 mio. dollar ved årets start.

Om aktionærerne nu må til lommerne og hjælpe med en kapitalforhøjelse, kan Knud Pontoppidan ikke sige.

"Men yderligere kapital på en eller anden måde skal der til. Og så kan det være, at lånevilkårene skal ændres," siger Knud Pontoppidan.

Hvor slemt står det til?

"Jeg skal ikke kommentere det ud over, hvad der er sagt, men når du spørger, hvor slemt det står til, så kan jeg da sige, at det står slemt til i markedet. Vi taber jo penge hver dag i øjeblikket. Mere kan jeg ikke sige," svarer Knud Pontoppidan.

Aktien i Nordic Shipholding falder mandag formiddag med næsten 18 pct. til 0,46 kr.

