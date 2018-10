Nordic Shipholding kan ikke opfylde krav i sine bankaftaler

Nordic Shipholding har fortsat så store vanskeligheder med selskabets markeder, at det i tredje kvartal ikke har været muligt for selskabet at leve op til sine aftaler med bankerne.

"I tredje kvartal 2018 er tankmarkedet fortsat faldet og har nået niveauer, der ikke har været set i årtier. Som konsekvens heraf kan koncernen ikke opfylde visse af de i låneaftalerne indeholdte covenants per 30. september 2018," skriver Nordic Shipholding i en meddelelse mandag morgen.

Selskabets ledelse er i aktiv forhandling med Nordic Shipholdings hovedaktionær, Nordic Maritime, der sidder på godt 76 pct. af aktierne, samt långiverne, fremgår det af meddelelsen.

Nordic Shipholding vil fortælle mere "så snart som muligt," fremgår det af meddelelsen.

