Cargill rundede en milliard i første kvartal

Handelshuset Cargill tjente over 1 mia. dollars i det første tre måneder i det forskudte regnskabsår 2018/2019. Det viser selskabets kvartalsregnskab.

Nettoindtjeningen steg med 5 pct. til 1,02 mia. dollars. Samme tempo voksede omsætningen med, som steg til 28,7 mia. dollars i den tre måneder lange periode. Det justerede overskud faldt dog en anelse fra 888 mio. dollars i samme periode sidste år til 883 mio. dollars i år.

Cargills shippingarm, Cargill Ocean Transportation, hører under divisionen industri- og finansielle services. Divisionen haltede i årets første tre måneder efter samme periode sidste år på grund af lavere afkast fra Cargills aktiviteter inden for formueforvaltning.

I shippingdelen Ocean Transportation fremhæver Cargill, at selskabet vil gå forrest i arbejdet for at reducere CO2-udledningen i shippingindustrien ved at forpligte sig til at reducere sin CO2-udledning med 15 pct. per ton/mil ved udgangen af 2020.

For at opnå det mål har Cargill lancerede, hvad selskabet kalder en "CO Challenge", som skal opdyrke nye måder og teknologier for at sænke skibes CO2-udledning.

