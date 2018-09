Ugens bedste på ShippingWatch

Mortensens farvel

Efter knap fire år i spidsen for BW Group har Carsten Mortensen valgt at takke af og flytte tilbage til Danmark. I et interview med ShippingWatch forklarede han om baggrunden for sin beslutning:

Carsten Mortensen stopper i BW Group

"Det var nok mit sidste job som den øverste chef"

Hafnia Tankers' nye bestyrelse er på plads

Presset på offshore

Maersk Supply Service er langt fra indtjeningen for år tilbage, og 2018 er det hårdeste år siden olienedturens satte ind i 2014, fortæller strategichef. Alt imens forudser analytikere et fortsat hårdt marked:

Sådan skal Maersk Supply Service tjene penge i fremtiden

Offshore lider trods olie-optur: "Der er simpelthen for mange skibe"

Rambøll Energy: Stigende oliepris letter ikke olieselskabernes pres på os

Kritik af nyt brændstoftillæg

Ikke alle er lige glade for containerredernes nye mekanisme for at sikre udving i olieprisen (BAF), der samtidig skal sikre de nye milliardomkostninger til de globale svovlkrav fra 1. januar 2020:

Afskibere revser containerredernes nye bunkertillæg

Maersk afviser kundernes kritik af nyt gebyr

MSC følger trop med nyt bunkertillæg

CMA CGM sætter tal på ekstra regning ved 2020-krav

Læs også:

Ungt dansk heavylift selskab har firedoblet resultatet

Projektkæmpe har betalt dyrt for dårlig bunker

Monjasa-profil er dommer i sag mod tidligere kronvidne

DFDS forberedt på Brexit både med og uden en aftale