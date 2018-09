Carnival skuffer på guidance - falder mest i S&P 500

Carnival Corp., som driver en flåde af krydstogtskibe, falder torsdag mest af alle i S&P 500, efter selskabet har lagt tal for tredje kvartal frem. Regnskabstallene var i sig selv egentlig ganske fine, men forventningerne skuffede.

Aktien mister 5,9 pct.

Carnival regner i fjerde kvartal med at opnå et justeret overskud per aktie på 65 til 69 cent. Analytikerne havde regnet med 73 cent på forhånd, og derfor er selv koncernens mest optimistiske bud en skuffelse.

Carnival kom ellers gennem sit tredje kvartal med et justeret overskud per aktie på 2,36 dollar, mens omsætningen landede på 5,84 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 2,32 dollar og en omsætning på 5,81 mia. dollar.

Det justerede nettoresultat blev i perioden på 1,67 mia. dollar mod ventede 1,65 mia. dollar, mens driftsresultatet, målt på EBITDA, landede på 2,28 mia. dollar. Her havde Wall Street ventet 2,26 mia. dollar.

