Ny aftale skal gøre det muligt at handle med Iran trods sanktioner

Flere toneangivende EU-lande har indgået en aftale med Rusland og Kina, som skal gøre det muligt for virksomheder at handle med Iran, selv om USA har trukket sig ud af atomaftalen og genindført sanktioner mod landet.

Financial Times skriver, at Tyskland, Frankrig og Storbritannien samt Rusland og Kina har indgået en aftale om et særligt betalingssystem, som skal bruges til finansielle transaktioner med Iran.

Dermed kan eksempelvis rederier og olieselskaber i princippet fortsætte med at handle med Iran, til trods for at USA har lovet at slå hårdt ned på virksomheder, som bryder de økonomiske sanktioner mod landet.

Aftalen blev annonceret under det igangværende møde i FN's Generalforsamling i New York, hvor verdens ledere i øjeblikket er samlet. Her er en af hovedpersonerne den amerikanske præsident Donald Trump, som trak USA ud af atomaftalen tidligere på året.

Mens det nu bliver sikkert for virksomheder at handle med Iran, så er det dog et åbent spørgsmål, om de vil risikere at træde USA over tæerne. Det vurderer Vladimir Yermakov, som er en højstående embedsmand i det russiske udenrigsministerium.

"Det hele afhænger af, hvor langt amerikanerne vil gå, og hvor langt vores europæiske kollegaer er villige til at lade dem gå," siger han til Financial Times.

Siden USA annoncerede sin beslutning om at trække sig ud af atomaftalen og genindføre økonomiske sanktioner mod USA, har flere store rederier besluttet at trække sig ud af landet. Det gælder blandt andet Maersk Tankers, Torm og Norden.

