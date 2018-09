EU-præsident tror stadig på kompromis om brexit

EU's rådspræsident, Donald Tusk, siger i en erklæring, at han er overbevist om, at et kompromis, "der er godt for alle, stadig er muligt" med Storbritannien.

Det fortæller han dagen efter, at EU's stats- og regeringschefer på deres møde i Salzburg, Østrig, afviste premierminister Theresa Mays plan for britisk udtræden af EU.

Tusk er fredag i dele af den britiske presse blevet lagt for had for sin kontante afvisning af Mays plan om et økonomisk samarbejde med EU efter den britiske udtræden i marts næste år.

Avisen The Sun omtaler ham og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, som gangstere og "rotter", der forsøger at underløbe Storbritannien.

Mays såkaldte Chequers-plan "vil ikke virke", sagde Tusk på sit pressemøde i Salzburg torsdag.

Han understreger dog fredag, at Chequers-planen er "et skridt i den rigtige retning".

Men han lader forstå, at briternes forhandlingsstil er for voldsom.

"Det britiske synspunkt, som blev præsenteret lige før og under mødet i Salzburg, var overraskende barskt og ja, rent ud kompromisløst," skriver han.

May sagde tidligere fredag, at det er EU, der skal tage sig sammen og komme frem med en plan for brexit.

"Indtil da kan vi ikke gøre fremskridt," mente hun.

Ifølge EU lægger Mays Chequers-plan op til, at briterne kan deltage i dele af det indre marked, men uden at man vil underlægge sig europæiske regler og aftaler.

