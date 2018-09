USA laver ny strategi for maritim cybersikkerhed

Den amerikanske regering fremlagde torsdag en ny strategi for cybersikkerhed for hele USA og landets forskellige sektorer, herunder det maritime område.

Cybersikkerheden i det maritime spiller en særlig rolle, fremgår det af strategien:

"... fordi tabt eller forsinkede afskibninger kan resultere i strategiske, økonomiske forstyrrelser og potentielle sideeffekter på downstream industrierne."

Konkret skal politikken hjælpe med til at sikre, at der kan handles hurtigt i tilfælde af cyberangreb, at mekanismerne for international koordination forbedres i tilfælde af angreb og at fremskynde udviklingen af "næste generation modstandsdygtig maritim cyber-infrastruktur."

I juni i år lancerede EU en tværgående plan for maritim sikkerhed, hvor cybersikkerhed var et af elementerne.

