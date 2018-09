Her er ugens bedste på ShippingWatch

Zeamarine forhandler om at overtage Hansa Heavy Lift

Ifølge en række kilder med indgående kendskab til heavyliftbranchen ligger Zeamarine lige nu i forhandlinger med Hamborg-baserede Hansa Heavy Lift om at købe selskabet af kapitalfonden Oaktree. Det vil rykke Zeamarine endnu længere op i top-5 over de største heavyliftaktører i verden. "Vi ligger fortsat i forhandlinger om et par fusioner og opkøb," var den eneste kommentar fra Zeamarine.

Maersk meldte i ugen den ventede integration mellem Maersk Line og Damco ud, som ShippingWatch for et par uger siden kunne fortælle om. Der er i alt 18.000 medarbejdere under Maersk, som på den ene eller anden måde kan blive berørt af den store integration mellem Damco og Maersk Line. Især dobbelt lederskab i regionerne kan blive påvirket, sagde CCO i Maersk Line Vincent Clerc til ShippingWatch.

En måned inden det afgørende møde i IMO om 2020-reglerne vil stærke interesser i industrien have indført en indledende "erfaringsfase". Det skaber tvivl om vedtagelsen af forbuddet mod at have svovlholdigt brændstof ombord, lyder det fra kritikerne.

