EU-Domstolen sår tvivl om statsstøtten til Øresundsbroen

EU-Kommissionen begik en fejl, da den ikke indledte en formel undersøgelsesprocedure af statsstøtte fra Danmark og Sverige til at finansiere Øresundsbroen i 1995.

Det slår EU-Domstolen i Luxembourg fast i en dom afsagt onsdag formiddag.

Det er færgeselskabet HH Ferries, der har fået medhold i, at dets rettigheder er blevet krænket, fordi det ikke er blevet hørt i sagen.

Der er en klar procedure, der skal følges, når det gælder statsstøtte. Ifølge EU-Domstolen gik det altså lidt for stærkt, da EU-Kommissionen besluttede ikke at følge den procedure.

Dermed er det ikke sikkert, at statsstøtten var berettiget og forenelig med reglerne på EU's indre marked. Det skal den formelle undersøgelse nemlig sikre.

Proceduren skal desuden sikre, at alle relevante parter bliver hørt. Men det skete altså ikke i den pågældende sag.

Derfor annullerer EU-Domstolen EU-Kommissionens afgørelse om ikke at indlede en formel undersøgelsesprocedure. Dermed mangler den del af afgørelsen, hvorfor EU-Kommissionen på ny skal forholde sig til sagen.

EU-Domstolens rolle er at sikre, at EU-lovgivningen fortolkes og anvendes på samme måde i alle EU-lande, og at lande og EU-institutioner overholder reglerne.

EU-Domstolen er inddelt i to organer henholdsvis Domstolen og Retten. Sagen om statsstøtte er blevet afgjort i Retten. EU-Kommissionen kan appellere afgørelsen.

/ritzau/