Kina vil indføre told simultant med USA

Kina har ikke tænkt sig at sidde på hænderne og blot se til, at USA indfører ekstra told på kinesiske varer. Kineserne vil nu pålægge amerikanske varer told i samme takt, som USA gør det mod kinesiske varer.

Det skriver Bloomberg News.

Og nyheden fik de kinesiske aktiemarkeder til at vende rundt fra minus til plus. Shanghai Composite endte tirsdag med et plus på 1,8 pct., og indekset viskede dermed det fald ud, der havde været frem til meldingen. Også CSI 300-indekset vendte et marginalt minus til et plus på solide 2 pct. ved dagens lukning.

"Investorerne satser på, at Kina vil sætte gang i investeringer i infrastrukturen og drive den indenlandske efterspørgsel frem for at udligne handelskrigens indvirkning," siger Sun Jianbo, chef for China Vision Capital Management, til Bloomberg.

Samtidig lyder det fra kinesisk hold, at USA's optrapning af toldstriden vil bringe usikkerhed ind i fremtidige forhandlinger mellem de to lande.

USA indfører per 24. september 10 pct. told på kinesiske varer for 200 milliarder dollars. Det kom frem sent mandag. Præsident Donald Trump sagde i den forbindelse, at Kina har nægtet at ændre landets uretfærdige handelspolitik, der har ramt amerikansk landbrug og industri.

"Vi har i månedsvis opfordret Kina til at ændre disse uretfærdige praksisser og give amerikanske virksomheder en fair behandling," lød det fra præsidenten i en erklæring.

I samme forbindelse advarede præsidenten Kina mod at gengælde de nye toldsatser. Men den advarsel har kineserne valgt at sidde overhørig ifølge Bloomberg.

De nye toldsatser betyder ifølge nyhedsbureauet AFP, at der fra 24. september vil være en toldbarriere på omkring halvdelen af de varer, som USA importerer fra Kina.

Satsen på 10 pct. vil gælde året ud og stige til 25 pct. fra den 1. januar.

Oliepriserne falder på grund af eskalerende handelskrig

USA optrapper strid med Kina og indfører nye toldsatser

Kinesiske banker topper liste over långivere til shipping

/ritzau/FINANS