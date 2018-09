Trump vil have ny told trods samtaler med Kina

Selv om USA og Kina snart igen skal mødes for at tale om handelskrigen mellem de to lande, så ønsker USA's præsident, Donald Trump, fortsat, at USA skal gå videre med planerne om at indføre told på varer fra Kina for 200 mia. dollar.

Det skriver Bloomberg News fredag aften med henvisning til fire kilder med kendskab til sagen.

USA afsluttede i sidste uge en høring om forslaget om at indføre op til 25 pct. told på kinesiske varer for 200 mia. dollar, men planerne om at føre dem ud i livet er blevet forsinket, fordi man netop ønsker at gøre ændringer for at tage hensyn til nogle af de bekymringer, som høringen har afdækket, skriver Bloomberg News.

USA henvendte sig ellers tidligere på ugen, via handelsminister Steve Mnuchin til vicepremierminister Liu He i Kina, for at genoptage dialogen om handelsstriden mellem de to lande, og Kina har sagt ja tak til et møde på "ministerniveau".

Et møde mellem de to lande er dog ingen garanti for succes, og begge parter har da også, siden den nyhed kom frem, slået på tromme for egen styrke.

"Trump-administrationen begår en fejltagelse, hvis den tror, at Kina vil overgive sig til USA's krav. Kina kan drive sin økonomi, også hvis handelskrigen trækker ud," skrev China Daily fredag som et slags svar på et ligeså selvtillidsfuldt tweet fra USA's præsident, Donald Trump, torsdag:

"The Wall Street Journal tager fejl, vi er ikke under pres for at lave en aftale med Kina, de er under pres for at lave en aftale med os. Vore markeder stiger, deres kollapser. Vi vil snart få milliarder ind i tariffer og lave produkter herhjemme. Hvis vi mødes, mødes vi?"

Donald Trump har også i sidste uge ombord på Air Force One fortalt journalister, at de nye toldsatser "meget snart" kan blive indført over for Kina, og at Trump har varer for yderligere 267 mia. dollar i baghånden.

Dermed har Trump reelt sat al import fra Kina i spil, da landet sidste år eksporterede for 505 mia. dollar til USA. USA og Kina har nemlig gensidigt lagt told på varer for 50 mia. dollar fra hinanden.

I 2017 eksporterede USA for blot omkring 130 mia. dollar, hvilket gav landet et handelsunderskud på 375 mia. dollar over for Kina.

Efter nyheden fra Bloomberg News fredag er kommet frem, er det amerikanske aktiemarked vendt rundt. Plusser på 0,1 til 0,2 pct. for S&P 500, Dow Jones og Nasdaq er hurtigt vendt til minus 0,1 til minus 0,2 pct.

