Her er ugens bedste på ShippingWatch

Når Maersk i næste uge offentliggør en markant ændring i den hidtidige opbygning, bliver det ifølge kilder Damco, der kan komme til at lade livet i shippinggruppens omfattende transition. Ifølge kilderne er det i alt fald Damcos status som selvstændig forretning og brand, der har været overskriften på arbejdet med at justere gruppen til de seneste måneder for at skabe et stærkere og mere strømlinet Maersk.

Udmeldingen i næste uge vil være den foreløbige kulmination på to års omkalfatring af den gamle shipping- og oliekoncern, og den ventes selvsagt med stor spænding af de ansatte og lederne. Indtil detaljerne i meddelelsen er kendt og offentliggjort i næste uge, er rejseaktiviteten på chefniveau på et minimum, som ShippingWatch kunne fortælle forleden.

Maersk Line vil alligevel gå i gang med at installere scrubbere på en del af flåden for at imødese de globale svovlkrav, selvom Maersk Oil Trading for under et år siden advarede offentligt mod teknologien. Maersk Line ønsker hverken at oplyse det præcise antal skibe, som skal have scrubbere installeret, men understreger, at det "begrænsede antal skibe" er en andel ud af rederiets egen flåde på omkring 750 skibe.

Torsdag den 21. juni tog Rasmus Jarlov (K) officielt over som dansk erhvervsminister. Han afløste Brian Mikkelsen, der nu er adm. direktør for Dansk Erhverv.

Hvordan markerer du dig som søfartsminister, når din forgænger havde en passion for dansk shipping, og du i øvrigt kun har måneder tilbage som erhvervsminister inden næste valg? ShippingWatch interviewet i ugens løb Rasmus Jarlov.

