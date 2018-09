Topforhandler tvivler på EU's handelsaftale med Mercosur

Forhandlingerne i Uruguays hovedstad Montevideo om en handelsaftale mellem EU og de sydamerikanske Mercosur-lande er åbenbart løbet ind i problemer. Forhåbningen var, at der kunne landes en aftale mellem de to parter, men lige nu bliver 2019 nævnt som et mere realistisk scenarie.

På et spørgsmål fra det nationale medie El Observador om, hvad det er, der får forhandlingerne til at trække ud, siger Uruguays udenrigsminister Rodolfo Nin Novoa:

"Det er mange ting."

Det er mange års forhandlinger om en frihandelsaftale, der er på spil, og som ellers har været udset til at give et løft til de to store økonomier.

Ifølge El Observador er der lige nu især to emner, der står i vejen for en aftale. Det er Mercosurs eksport af kød til EU, og så er det det forestående valg i Brasilien den 7. oktober, som kan blive helt afgørende for landets fremtidige handelspolitik. Blandt andet er det forventningen, at den ultrakonservative kandidat Jair Bolsonaro kan ændre den nuværende handelspolitik i en meget mere protektionistisk retning. Lige nu fører Bolsonaro i meningsmålingerne

Mercosur, der består af Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay, har ifølge mediet fået EU til at hæve landenes kvote for eksport af kød, men angiveligt ikke tilstrækkeligt til at tilfredsstille forhandlerne.

I foråret i år så det ud til, at der ikke ville blive et selvstændigt maritimt kapitel i handelsaftalen, hvilket dengang ærgrede Danske Rederier.

"Best case scenario er, at Mercosurlandene forpligter sig til at overholde fri og lige adgang til deres havne. Det har EU arbejdet for, men det er de åbenbart ikke parate til at forpligte sig til. Vi får altså ikke en sikring mod fremtidig protektionisme, hvis søfart falder ud," sagde Jacob K. Clasen, direktør for Erhvervspolitik og analyse i Danske Rederier til ShippingWatch i marts.

