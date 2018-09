Solstad Farstad venter lave rater frem mod 2020

Et af verdens største offshorerederier Solstad Farstad ruster sig til endnu et par år uden et bæredygtigt marked, fortalte CEO Lars Peder Solstad på en konference i denne uge. Med en flåde på 141 skibe er der nok at skaffe arbejde til, men topchefen forhaster sig ikke.

Hverken i forhold til at sælge skibe. Eller tage for billige kontrakter.

"Vi vil gerne have skibe i arbejde så hurtigt som muligt, men vi vil gerne have det til fornuftige priser, og vi tror, vi må lidt længere frem i tid, før priserne er fornuftige nok. Vi tager ikke lange kontrakter til dårlige rater. Så går vi jo glip af opturen," sagde han til Dagens Næringsliv.

Solstad Farstad, der er en fusion af Rem Offshore, Farstad og Deep Sea Supply, har været igennem en stor konsolidering, men har fortsat høj gæld. I udgangen af andet kvartal havde rederiet en langsigtet gækd på 17,6 mia. norske kr. og en egenkapital på 3,8 mia. norske kr.

I perioden fik Solstad Farstad et underskud på 787 mio. norske kr. Driftsresultatet var også negativt med et tab på 148 mio. norske kr., men store forskel skyldes bl.a. valutatab.

Indtjeningen fra offshoreskibene steg til 1,3 mia. norske kr. mod 710 mio. norske kr. i samme periode af 2017, viste regnskabet.

"Vi er forberedt på at vente et par år, før vi ser en bæredygtig stigning i priserne. Vores agenda er at bygge et godt selskab. Vi må fortsat håndtere høj gæld og en strakt likviditet," sagde Lars Peder Solstad ifølge Dagens Nærsingsliv.

